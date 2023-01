Duits topmodel Tatjana Patitz gestorven op 56-jarige leeftijd

Topmodel Tatjana Patitz, die in de jaren 1980 en 1990 deel uitmaakte van het kransje supermodellen met Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford en Claudia Schiffer, is woensdag op 56 jarige leeftijd overleden. Ze stierf in Californië, bevestigt haar agentschap. De doodsoorzaak werd niet meegedeeld.