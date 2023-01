Verbod op wapendracht in bars en metro van New York blijft overeind

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft woensdag beslist dat een wet van de staat New York die de wapendracht op “gevoelige plaatsen” als Times Square, scholen, bars en ziekenhuizen beperkt, voorlopig van kracht mag blijven.

De wet was in de zomer van vorig jaar door de stad en staat New York goedgekeurd als reactie op een arrest van de conservatieve meerderheid van het Hooggerechtshof. Het arrest vernietigde een lokale wet die sinds 1913 vergunningen voor het dragen van wapens beperkte. Het arrest bestendigde het recht van de Amerikanen gewapend het huis uit te gaan en stond slechts “redelijke” uitzonderingen toe die “de geschiedenis en de tradities van de Verenigde Staten” respecteren.

Hof van Beroep

Acht dagen later keurde New York een nieuwe wet goed die het dragen van een handwapen verbiedt op de metro, in stadions, bepaalde handelszaken en nog andere plaatsen.

De wapenlobby Gun Owners of America en wapeneigenaars stapten daarop naar het gerecht. Een federaal hof van beroep oordeelde dat wet van kracht kon blijven in afwachting van een uitspraak ten gronde. Daarop stapten de verdedigers van de wapendracht naar het Hooggerechtshof.

De meerderheid van de rechters van dit hof weigerde in deze fase van de procedure knopen door te hakken en wil de uitspraak ten gronde van het hof van beroep afwachten.