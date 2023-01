Onze tv-tips: een platenlabel, een verwoeste stad en de loopgraven

Danger close: battle of long tan

VTM3, do, 22.25u

Een film met de Vietnamoorlog als decor, over onervaren Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten die op een rubberplantage vechten voor hun leven. Als kijker mag je op indrukwekkende en aangrijpende wijze meekijken in het leven in de loopgraven. Travis Fimmel, die eerder te zien was in de serie Vikings, geeft gestalte aan majoor Harry Smith, de aanvoerder van de ruim 100 soldaten. (tove)

Mariupol: the people’s story

NPO2, do, 22.10u

Havenstad Marioepol staat symbool voor wat er met Oekraïne is gebeurd. Ooit was het een moderne Europese stad met 400.000 inwoners, maar in twee maanden tijd werd ze van de kaart geveegd. Deze Britse documentaire vertelt het verhaal van enkele mensen die zijn achtergebleven tijdens de Russische invasie van Oekraïne het voorbije jaar. Een hartverscheurend verhaal. (tove )

Mr. A & Mr. M: the story of A&M Records

Canvas, do, 23.25u

Herb Alpert was muzikant, Jerry Moss zakenman. Toen het de platenfirma’s van de jaren 60 aan creativiteit begon te ontbreken, werd de vraag naar een label dat zich op de artiest richtte steeds groter. Zo werd A&M Records geboren. Het begon in een garage, maar groeide uit tot de vertegenwoordiger van artiesten als Joe Cocker. Deze documentaire bevat een samenvatting van dit succesverhaal. (tove )