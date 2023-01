Honderden mensen aanwezig op herdenking van Firdaous (11) in grote moskee op het Kiel: “Ze had nog een heel leven voor haar”

LEES OOK. Mama van doodgeschoten Firdaous (11) reageert: “Mijn broer treft geen enkele schuld”

“Wacht maar, dit is slechts het begin”, zei vrijwilliger Saïd wanneer een honderd man de El Fath En Nasr moskee aan de Sint-Bernardsesteenweg binnenging. Het gebed begon officieel om 14.45u, maar ruim voor aanvang stroomde jong en oud in groten getale toe. De vrijwilligers van de moskee wisten wel dat de dood van de kleine Firdaous vele harten zou raken, maar dat de opkomst zo immens zou zijn, ging hun verwachtingen te boven. De twee gebedsruimtes voor vrouwen waren zo vol, dat er zelfs een extra gebedskleed op de binnenkoer uitgelegd moest worden.

Het herdenkingsgebed voor Firdaous volgde op het derde gebed van de dag, ‘Asr genaamd. Ondanks dat het maar een twee à drietal minuten duurt werd het aantal deelnemers geschat op 1.200 gelovigen. “Dat is uitzonderlijk”, vertelde een vrijwilligster in de moskee. “De familie van Firdaous is zeer goed gekend in Antwerpen. Moeder Naziha is heel geliefd, iedereen wilde dan ook koste wat het kost aanwezig zijn om de familie te steunen.”

© Joris Herredogs

Moeder Naziha was enorm ontroerd door de opkomst, maar het was voor haar te zwaar om na afloop de pers te woord te staan. “Mijn klein meisje kreeg een kogel in haar hart, ook haar hand was geraakt. Ik heb haar gewassen en afscheid moeten nemen…”, snikte ze. Bij de aanslag raakten ook de vader (58) en twee zussen (13 en 18) lichtgewond door de ontploffing van de microgolf. Zij mochten het ziekenhuis verlaten, maar zijn zwaar onder de indruk door de tragische gebeurtenis. “Haar vader kan geen woorden meer zeggen van verdriet”, vertelde de moeder.

Leeftijdsgenoot

Het overlijden van het 11-jarig meisje laat niemand onberoerd. De jonge Zaït en zijn vrienden wilden absoluut het dodengebed bijwonen. “We moesten hier zijn. Firdaous is onze leeftijdsgenoot, dat maakt het allemaal extra moeilijk om te plaatsen”, zei Zaït. “Zeker de manier waarop is heftig. We hopen dat zoiets nooit meer gebeurt, maar durven dat amper luidop zeggen.” De tieners leven mee met de familie. “De ouders zijn er helemaal kapot van, en dat is maar logisch ook. Een onschuldig kind zo abrupt en op deze manier verliezen wens je zelfs je ergste vijand niet toe.”

© Joris Herregods

Volgens Richad, die de herdenkingsplechtigheid evenmin wilde missen, is de hele Marokkaanse gemeenschap erg begaan met het gezin van Firdaous. “Dat merk je aan de enorme opkomst. Met alle respect, maar een dodengebed voor een persoon van 90 die een fijn leven heeft gehad, trekt nooit zoveel volk. Hier voelt letterlijk iedereen de pijn van haar gezin.”

“Een kind dat sterft, is het ergste wat je kan meemaken. Ook al heb je al het geld van de wereld, je krijgt haar nooit meer terug en dat is afschuwelijk”, vulde Saïd aan.

Richad: “Ze is hier geboren en getogen en had nog een heel leven voor haar. Hier zijn geen woorden voor. Een absolute tragedie die zich nooit meer mag herhalen.”