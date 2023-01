Genk

Ze schreef zich eerder uit verveling in toen ze lag te herstellen van een operatie, maar toch is Chantal Callebaut in de running voor de hoofdprijs van 1 Jaar Gratis. De Genkse is met haar zestig lentes de oudste van de groep. “Maar ik werd heel goed opgevangen, ze namen ‘moeke’ overal mee naartoe.”