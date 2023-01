Jasper Philipsen herbegint in Omloop Het Nieuwsblad: “Dit jaar zet ik nog eens alles op het klassieke voorjaar”

Geen zuiderse voorbereidingskoersen voor Jasper Philipsen (24). De tweevoudige ritwinnaar in de Tour begint het wegseizoen meteen in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Voordien houdt hij het op trainingsstages in Spanje, met slapen in een hoogtekamer om een hoogtestage te simuleren.

“Het doel is om een perfecte voorbereiding te hebben en dit jaar nog eens alles op het klassieke voorjaar te zetten en te zien hoever ik daarin kan geraken”, legt hij uit. “Of het realistisch is om meteen in de Omloop te scoren? Dat wordt moeilijk. Maar de hoop is wel dat ik de vorm die ik vorig jaar in de Tour had deze keer ook in het voorjaar zal hebben. Dan denk ik aan Milaan-Sanremo, Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem... Wedstrijden waar ook snelle renners iets kunnen betekenen. De Ronde staat voorlopig niet op mijn programma.”

Mocht dit voorjaar blijken dat zijn mogelijkheden in de klassiekers toch te beperkt zijn, is de kans reëel dat Philipsen voortaan veel meer als pure sprinter zal worden ingezet. Deze lente zal dat alleen in Tirreno-Adriatico gebeuren. “Zo is het ook met de ploeg afgesproken: lukt het dit voorjaar helemaal niet, kan ik de volgende jaren nog altijd als sprinter UAE en andere rittenkoersen rijden. In die zin wordt het wel een richtinggevend voorjaar.” (wvo)