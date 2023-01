Mathieu Van der Poel verbijt zijn frustratie op stage: “Die rug zal de rest van mijn carrière een zorg blijven”

Hij komt over een kleine maand sowieso aan de start op het WK in Hoogerheide. Maar zal het met of zonder rugpijn zijn? Ook in Spanje, waar Alpecin-Deceuninck op stage is, is de rug van Mathieu van der Poel (27) het grote gespreksonderwerp. De hoofdrolspeler zelf verbijt intussen zijn frustratie in de fitness. “Ik houd er rekening mee dat dit voor de rest van mijn carrière mijn achilleshiel zal blijven.”