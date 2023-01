Domper voor Lommel SK: Rafik Belghali minstens drie maanden aan de kant met zwaar meniscusletsel

Na diverse medische onderzoeken blijkt dat de Algerijnse verdediger minstens drie maanden niet meer in actie zal komen en start aan een langdurige revalidatie van de knie. Belghali was dit seizoen één van de grote uitblinkers met zes doelpunten en wekte de voorbije maanden al interesse op van eersteklassers uit België, Nederland en Frankrijk.

Spoeling achterin wordt dun

Opnieuw een zware streep door de rekening van hoofdtrainer Steve Bould, want vorige week viel ook al de Braziliaanse linksachter Caio Roque (21) uit tot het einde van het seizoen met gescheurde kruisbanden van de linkerknie. De spoeling achterin wordt steeds dunner.

Rechtsachter Kluiverth Aguilar (19) verblijft al enkele maanden in zijn geboorteland met Peru U20, als voorbereiding op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waardoor Bould achterin zal moeten puzzelen. Zaterdag om 14.00 uur oefent Lommel SK in en tegen Bundesligaclub FC Köln.