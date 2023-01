Burgemeester Bruno Steegen overhandigt Luc Appermont de oorkonde van ereburger van Bilzen in ‘James de Musical’ . — © Thomas Geuens

Bilzen

Donderdagavond is het de beurt aan Luc Appermont (73) om te worden gefêteerd in ‘James de Musical’. De aflevering kleurt wel érg Limburgs, want het feestvarken wordt door burgemeester Bruno Steegen benoemd tot allereerste ereburger van Bilzen. “Ik ben enorm vereerd”, zegt Appermont.