Politie vindt gestolen fiets uit Diest in huis van Antwerpse dief

Een 31-jarige Antwerpenaar moet zich begin februari voor de Leuvense rechtbank verantwoorden voor fietsendiefstallen. Tijdens een huiszoeking werden acht fietsen gevonden, waaronder één die was gestolen aan het station van Diest.

Op woensdagmiddag 28 december kreeg de politiezone Demerdal melding van een fietsdiefstal in het station van Diest. De gestolen fiets werd opgemerkt op een tweedehandssite, waardoor het mogelijk was een verdachte te identificeren. Op 30 december werd een huiszoeking met toestemming uitgevoerd op de verblijfplaats van de verdachte in Antwerpen.

Acht fietsen aangetroffen

Tijdens deze huiszoeking trof de politiezone Hageland acht fietsen aan, waarvan een van de fietsen voldeed aan de beschrijving gegeven door het slachtoffer. Die werden allemaal inbeslag genomen om de herkomst verder te onderzoeken.

De verdachte is een 31-jarige man uit Antwerpen. Tijdens zijn verhoor gaf de verdachte de feiten toe. Het parket van Leuven heeft de verdachte in snelrecht gedagvaard wegens diefstal. Hij moet zich begin februari voor de correctionele rechtbank verantwoorden.