Polen wil als eerste land moderne tanks leveren aan Oekraïne: “Nu zijn we aan het echte spul toe”

Polen heeft als eerste land beslist om een volgende stap te zetten in het bewapenen van Oekraïne. Zij lieten woensdag weten dat ze enkele tanks van Duitse makelij zullen sturen. Maar ze hopen wel dat zo’n levering kan kaderen binnen een “internationale coalitie” en rekenen dus op steun van andere landen. Die nieuwe levering zou wel eens cruciaal kunnen zijn in de volgende fase van de oorlog in Oekraïne.