Nederlandse Youtubester NikkieTutorials jureert in onze ‘Eurosong 2023’: “Ze vragen wel eens om de Belgen te saboteren, maar dat krijg ik niet over mijn hart”

“Het Songfestival presenteren was een kinderdroom die in vervulling ging. Dat ik nu mijn ongezouten mening mag komen geven in België, vind ik een eer.” NikkieTutorials – Nikkie de Jager (28) op haar paspoort – telt ruim 14 miljoen abonnees op Youtube en mocht als visagiste de grootste sterren ontvangen, van Lady Gaga tot Adele. Nu mag ze mee beslissen wie ons land naar Liverpool stuurt.