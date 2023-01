“Rukwinden en veel regen, regionaal kans op wateroverlast”

Vandaag valt er in Limburg veel regen. Er zijn modelberekeningen die tussen gisterenavond en vanavond laat zelfs 35 tot 40 liter per vierkante meter voorzien. In het noorden van de provincie gaf de teller vanochtend al meer dan 15 liter aan, in het zuiden viel er op de meeste plaatsen slechts 5 tot 7 liter.