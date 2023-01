Volleybalcoach Gert Vande Broek schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag: “Tuchtraad zal zich beraden over sanctie”

Vande Broek kwam in december 2021 in opspraak toen verschillende (oud-)speelsters hem beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag. Het Bondsparket onderzocht de zaak en oordeelde “dat er wel degelijk sprake is van feiten die als grensoverschrijdend gekwalificeerd dienen te worden”.

Het Bondsparket van Volley Vlaanderen zal de zaak nu aanhangig maken bij de bevoegde kamer van de Tuchtraad. Die zal zich beraden over een eventuele disciplinaire sanctie. De Raad van Bestuur neemt nota van de zaak, maar geeft in een persbericht aan “zich verder van alle commentaar te onthouden totdat de Tuchtraad een oordeel zal geveld hebben”.