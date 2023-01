Topfavorieten Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt verkenden parcours BK veldrijden in Lokeren: “Mont Henri is het zwaartepunt”

Komend weekend wordt in Lokeren gestreden om de nationale titels in het veldrijden. Op een parcours in het midden van de stad, met de aankomst in de schaduw van het treinstation. Maar verwacht zeker en vast geen wedstrijd voor snelheidsduivels: het parcours in park Ter Beuken is meer dan BK-waardig, dat zagen ook topfavorieten Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.