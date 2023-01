POLL. Zonder Wout van Aert mogen we een open strijd verwachten op het BK veldrijden 2023: wie is jouw favoriet in Lokeren? Stem hier!

Wout van Aert zit momenteel op stage in Spanje en verschijnt zondag niet aan de start van het BK veldrijden 2023. Zonder titelverdediger mogen we in Lokeren een open strijd verwachten, met het trio Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout als grootste kanshebbers. Maar wie is jouw favoriet? Stem hier!