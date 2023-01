‘The white lotus’, met een glansrol voor Jennifer Coolidge, is vanaf volgende week te zien op Play4. — © Play4

Hoorde je de voorbije jaren van alles waaien over ‘The white lotus’, maar ben je niet geabonneerd op Streamz? Dan krijg je volgende week een tweede kans, want vanaf dan zendt Play4 elke week een dubbelaflevering uit. De serie, die vorig jaar tien Emmy Awards won, draait rond een groep superrijken in een luxeresort op Hawaï.