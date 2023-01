Philipsen start seizoen pas in Belgisch openingsweekend, Ghys maakt rondedebuut in Vuelta

In hotel Syncrosfera in het Spaanse Pedreguer vond woensdag de mediadag plaats van Alpecin-Deceuninck. De formatie die deze winter promoveerde naar de WorldTour stelde onder meer Quinten Hermans en Robbe Ghys voor als aanwinsten, Jasper Philipsen blijft één van de steunpilaren.

Uiteraard ging de meeste aandacht uit naar superkopman Mathieu van der Poel. En dan met name naar de toestand van zijn rug, die hem de voorbije weken parten speelde in het veld. Van der Poel bewaart echter goede herinneringen aan Syncrosfera. Vorige winter sukkelde de Nederlandse alleskunner eveneens met rugklachten, maar gedurende zijn verblijf van vijf weken in Pedreguer verbeterde zijn conditie dermate dat hij vanuit het niets toch naar het podium flitste in Milaan-Sanremo (derde).

Vervolgens won Van der Poel ook nog Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Om maar te zeggen, de speciale kamers die een hoogteprikkel simuleren tot 4.500 meter boven zeeniveau in het Syncrosfera Hotel kunnen wonderen doen. Dat belooft alvast met het oog op het WK veldrijden in Hoogerheide.

Hermans hervat in Algarve

Wie op 5 februari zeker niet aanwezig is in Hoogerheide, is Quinten Hermans. De Looise aanwinst, die Alpecin-Deceuninck aan glorie moet helpen in de heuvelklassiekers, focust zich voluit op aanstaande wegcampagne. Een campagne die start in de Ronde van de Algarve.

“Nadien keer ik terug naar hier voor een ‘hoogtestage’ op zeeniveau. Een primeur voor mij”, aldus Quinten. “Nadien gaat het via onder meer Milaan-Sanremo en E3 Harelbeke naar de heuvelklassiekers.”

Quinten Hermans mikt op de heuvelklassiekers. — © AFP

Alpecin-Deceuninck zag deze winter negen renners het nest verlaten. Acht plaatsvervangers namen hun stek in: Naast Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert) zijn dat Nicola Conci (Gazprom-Rusvelo), Kaden Groves (BikeExchange-Jayco), Soren Kragh Andersen (Team DSM), Jason Osborne (Alpecin-Fenix Development Team), Jensen Plowright (Groupama-FDJ Development Team), Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ) en nog een Limburger… Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise). De naar Brakel uitgeweken Lummenaar is naast Sinkeldam één van de aanwervingen - die op vraag van Philipsen – de sprinttrein naar een hoger niveau moet tillen.

“Klopt, maar ook de piste blijft belangrijk”, zegt Ghys, die in 2024 ambities koestert in de olympische ploegkoers. “Met name dit jaar is het belangrijk om voldoende punten te verzamelen opdat ik in 2024 niet meer moet improviseren. Tot Parijs zal ik daar waar het programma het toelaat Philipsen of Mareczko bijstaan als lead-out. Nadien gaat mijn volle focus naar de weg. In die optiek maak ik dit najaar al mijn groterondedebuut in de Vuelta.”

Dubbel Omloop-Kuurne

Jasper Philipsen won vorig jaar meteen op zijn eerste wedstrijddag. Dit jaar echter geen Philipsen in de UAE Tour. Zelfs niet in de daaropvolgende koersen. De Vlam van Ham keert pas eind februari terug in competitie.

“Ik vat het seizoen aan met de dubbel Omloop-Kuurne. Voorafgaand kom ik voor 2,5 week terug naar hier voor een hoogtestage. Via Tirreno-Adriatico gaat het nadien naar onder meer Milaan-Sanremo, Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem en Scheldeprijs. Of ik daadwerkelijk koers tot en met Parijs-Roubaix beslissen we later.”