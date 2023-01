Justine Henin heeft raad voor Poolse nummer één: “Ze moet ook zélf overtuigd raken dat ze de baas van het vrouwentennis is”

De Australian Open (16-29 januari) staat voor de deur en dus is het tijd om vooruit te blikken. Dat deed de gewezen Belgische tennisster Justine Henin deze week bij Eurosport. Daar spreekt onze 40-jarige landgenote vol lof over Iga Swiatek en geeft ze ook raad aan de Poolse nummer één van de wereld.

Het gaat snel voor Iga Swiatek, die vorig jaar met Roland Garros en de US Open twee Grandslamtoernooien won en zo de nummer één van de wereld werd. En dat terwijl ze nog maar 21 jaar oud is. Volgens Justine Henin, die in haar jonge jaren zelf 117 weken de nummer één van de wereld was, kan Swiatek zelfs nog progressie maken.

“Ze heeft een ongebruikelijke techniek, maar daar heeft ze ook haar kracht van gemaakt. Je kan goed zien hoeveel snelheid ze in haar armen heeft en ze heeft heel veel kwaliteit”, aldus Henin, die ook verbeterpunten ziet. “Ze moet nadenken over wat ze kan verbeteren, zonder dat het andere kwaliteiten negatief beïnvloed. Misschien ligt haar grootste verbeterpunt wel bij het mentale aspect van de sport. Ze is momenteel de absolute baas van het vrouwentennis, maar ze moet daar ook zelf van overtuigd raken.” Anderzijds kan die bescheidenheid ook een kracht zijn, denkt Henin. “Twijfel maakt de grootste kampioenen. Misschien is dit wel wat haar zo’n grote kampioen maakt.”

Weinig tegenstand

In 2022 stond er geen maat op Swiatek. De Poolse had vaak weinig tegenstand. Vorige week verloor ze wel van Jessica Pegula op de United Cup. “Rivaliteit is gezond, het vrouwentennis heeft dat ook nodig. Swiatek wordt bij de vrouwen niet tot het uiterste gepusht, want er zijn te veel kansen. Je hoort spelers zeggen ‘oh we kunnen wel eens een week slecht spelen en dan alsnog weer terugkeren in de top’, dat is niet gunstig. Ik zou graag zien dat er een hardere competitie ontstaat met echt grote rivaliteit tussen de beste vrouwen.”