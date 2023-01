Onbekende man dringt appartement 60-jarige vrouw binnen en misbruikt haar urenlang

Een onbekende man verschafte zich in de nacht van dinsdag op woensdag via een list toegang tot een appartement op het Krijgshof in Dendermonde. Hij misbruikte de 60-jarige bewoonster. Ze werd na de feiten zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Of de dader al gevat werd, is niet geweten.

De feiten vonden plaats in een flat op Krijgshof 1, net buiten het centrum van Dendermonde. Een man belde aan in de inkomhal en zou aan de bewoonster duidelijk gemaakt hebben dat hij honger had, waarop ze hem binnenliet. Maar eens binnen op de zesde verdieping liep het grondig fout. De man vroeg de 60-jarige vrouw om seksuele handelingen uit te voeren. Hij zou haar daarbij willen verstikken hebben, wanneer ze zich verzette.

De politie geeft geen commentaar bij de feiten en verwijst door naar het parket. Daar bevestigen ze dat er zich zaken hebben voorgedaan, zonder verder in detail te treden. De bewoners van het appartementsblok hebben vernomen dat er een incident is geweest, maar wilden woensdag niet reageren.

Het slachtoffer kon na enkele uren ontsnappen en een verdieping lager kon ze de hulpdiensten bellen. Toen die arriveerden was er van de dader geen spoor meer. De 60-jarige vrouw werd naar het ziekenhuis van Gent gebracht, waar ze een speciale afdeling hebben voor slachtoffers van seksuele delicten. Ze was in shock en raakte zwaargewond. Details over de dader zijn er voorlopig niet bekend, ook niet of hij intussen al werd gevat.