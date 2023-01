Gucci’s nieuwste ‘Jackie’ is nu al de handtas van het jaar en Dakota Johnson bewijst waarom

Alle trends in modeland komen ooit terug en dat is voor handtassen niet anders. Hoewel Gucci’s ‘Jackie’ al meer dan zestig jaar meegaat is de tas tegenwoordig hipper dan ooit en dat heeft veel met z’n celeb-fans te maken. Van campagnegezicht Dakota Johnson tot Harry Styles: iedereen is verkocht.

De Jackie, die oorspronkelijk in de jaren vijftig werd uitgebracht onder de noemer de ‘Fifties Constance’, kreeg zijn naam van niemand minder dan first lady en stijlicoon Jacqueline Kennedy. Zij werd regelmatig met de handtas gespot en naarmate de tas meer en meer vereenzelvigd raakte met Jackie, werd het Gucci-model herdoopt. Betere reclame kon je je als merk niet wensen. De ‘Jackie’ was geboren.

Vanaf dat moment ging de handtas de geschiedenis in als een klassieker. Heel wat modebewuste zielen hadden het accessoire in hun kleerkast liggen, dankzij het veelzijdige en tijdloze design van de trapezevormige tas. Maar naarmate de jaren verstreken, raakte de Jackie in de vergeethoek terecht.

In 1999, 2009 en 2014 moesten reclamecampagnes de handtas nieuw leven inblazen, maar uiteindelijk was het Alessandro Michele die in 2020 de Jackie echt deed herleven. Dankzij poppy kleurtjes en de steun van sterren als Harry Styles en Cate Blanchett kent de Gucci-handtas de laatste jaren een ware heropleving. In tijdloos zwart of met speelse tijgerprint, klein of groot, voor mannen of voor vrouwen: alles kan en alles mag.

En omdat een nieuw jaar vraagt om nieuwe inspiratie mag de Jackie 1961 nu rekenen op een nieuw uithangbord. Niemand minder dan Dakota Johnson schittert in de nieuwste campagnebeelden voor de handtas en toont ons de veelzijdigheid van het model. Sportsessie of avondje uit, de ‘Jackie’ is je beste bondgenoot.

Een volledig overzicht van de nieuwste Jackie 1961-collectie vind je op de website van Gucci, prijzen starten vanaf 1.790 euro.