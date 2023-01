Drie inbraken ontdekt in Lummen

Inbrekers hebben op drie plaatsen in Lummen toegeslagen. Woensdag rond 8.50 uur werd een inbraak ontdekt op een terrein in de Sint-Jakobusstraat in Rekhoven. Er werden geneesmiddelen en elektronica gestolen. Dinsdagavond werden ook twee diefstallen vastgesteld in de Pastoor Frederickxstraat en de Acaciastraat. Op de eerste plaats lijkt er op het eerste gezicht niets te zijn gestolen. In de tweede woning is de buit nog niet bekend. siol