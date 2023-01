Maar liefst 5 personages dreigen te verdwijnen uit ‘Thuis’: “Heeft niets te maken met besparingen”

Na de dood van Paulienvlak voor kerst, dreigen Thuis-kijkers nog enkele geliefde personages te verliezen. Waldek, een van de anciens van de reeks, wil met zijn lief Nora naar Zwitserland trekken. Zij kreeg een aanbod om daar in een ziekenhuis aan de slag te gaan.

Ook Lowie heeft buitenlandse plannen. Hij wil bij zijn nicht Kaat in Finland gaan herbronnen, na de tragische dood van zijn stiefzus Paulien. Thilly pakte haar koffers, of beter gezegd haar rugzak, intussen al. Na de breuk met Harry is zij - voor de zoveelste keer - van de radar verdwenen, op zoek naar avontuur. Ten slotte is er Veerle, de moeder van Sam. Zij lijdt aan alzheimer, en de ziekte krijgt haar meer en meer in zijn greep. Het lijkt erop dat zij niet lang meer heeft.

Veerle en Nora zouden binnenkort uit de reeks kunnen verdwijnen. — © VRT

Thuis-producer Hans Roggen wil in TV Familie niet kwijt of er inderdaad nog meer personages uit de reeks verdwijnen. Wat hij wel kan ontkrachten, zijn de geruchten dat een eventuele leegloop er komt om de reeks goedkoper te maken. Sinds januari wordt Thuis gemaakt door het externe productiehuis Eyeworks en niet langer door de VRT. “Het productiehuis is op geen enkele manier betrokken bij de verhaallijnen die de kijkers nu én in de nabije toekomst op tv zien. Die verhalen zijn lang geleden bedacht, geschreven en opgenomen. Wie daar dergelijke linken ziet, spreekt zonder de feiten te kennen.”

