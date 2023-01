Nabestaanden nemen afscheid van 11-jarig meisje uit Merksem

In het Antwerpse district Hoboken zijn familie en vrienden van het 11-jarig meisje dat maandagavond om het leven kwam bij een aanslag op een woning in Merksem, woensdagnamiddag samengekomen aan moskee El Fath en Nassr.

Er stroomde woensdagmiddag veel volk toe voor de herdenkingsplechtigheid voor de overleden Firdaous (11), die stierf bij het schietincident van maandag in Merksem. De twee binnenruimtes voor het gebed bij de vrouwen waren al snel volledig gevuld, er waren zoveel vrouwen aanwezig dat ze ook op de binnenkoer een gebedskleed hebben moeten uitrollen zodat iedereen het gebed kon bijwonen.

“Dat is maar zeer uitzonderlijk”, zegt een vrouw. De dienst startte met het traditionele gebed, gevolgd door een gebed ter ere van het 11-jarig meisje Firdaous. Haar kist was ook tijdens het gebed aanwezig in de moskee. Haar lichaam zal vrijdag naar Marokko gerepatrieerd worden, waar ze begraven wordt.