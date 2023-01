Mathieu van der Poel start wegseizoen net als Wout van Aert met Strade Bianche en trekt weer naar Tour: “Tijd dat ik eens Parijs haal”

Vanuit het Spaanse Denia - waar Van der Poel op stage is met Alpecin-Deceuninck - sprak de Nederlander woensdagnamiddag de pers toe. Hij maakte onder meer een groot deel van zijn wegprogramma bekend. Als tweevoudige winnaar staat Van der Poel op 2 april uiteraard weer aan de start van de Ronde van Vlaanderen. “Ik zeg geen neen tegen een derde Ronde van Vlaanderen, maar een ander Monument mag ook wel eens”, geeft MVDP toe.

Na het voorjaar trekt Van der Poel ook opnieuw naar de Tour de France. “Het wordt vooral tijd dat ik eens Parijs haal. Dat moet toch eens lukken”, zegt hij daarover. “Dat ging al twee jaar niet door omstandigheden. Vorig jaar was ik veel te vermoeid na de Giro, het jaar daarvoor zat ik met de Olumpische Spelen in mijn hoofd. De groene trui is geen doel, dat interesseert me voorlopig weinig.”

En in augustus is er natuurlijk het WK in Schotland. “Glasgow heb ik ook aangestipt. Het is een parcours dat me normaal moet liggen. Ik stond daar trouwens al eens op het podium (tweede op het EK in 2018, red.). Het WK is altijd een doel en dat zal dit jaar niet anders zijn.”

Programma Mathieu van der Poel 2023:

4 maart: Strade Bianche

6-12 maart: Tirreno-Adriatico

18 maart: Milaan-San Remo

2 april: Ronde van Vlaanderen

9 april: Parijs-Roubaix

*maart-april-mei: andere voorjaarsklassiekers (voorlopig géén Amstel Gold Race)

11-18 juni: Ronde van Zwitserland

1-23 juli: Ronde van Frankrijk

6 augustus: WK Glasgow

*Het is nog niet helemaal duidelijk welke andere voorjaarsklassiekers - genre Gent-Wevelgem, Dwars Door Vlaanderen… - Van der Poel dit jaar zal rijden