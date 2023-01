Allan Peiper krijgt groen licht van dokter voor nieuwe rol bij ploeg van Pogacar: “Niet als ploegleider, maar als man met helikopterview voor de Tour”

In de jacht van Tadej Pogacar op een derde Tourzege, is Allan Peiper opnieuw aan boord gehaald bij UAE Team Emirates. Er werd zelfs een totaal nieuwe functie gecreëerd voor de in maart 63-jarige Australiër. “Mijn dokteres zette het licht op groen. Ze zei dat het voor mijn mentale gezondheid ook beter was dat ik een focus had. Ik ben géén ploegleider, maar word de man met een helikopterview on the team. Dit lijkt me de geknipte job”, zegt de ex-prof en -ploegleider die vanuit Rozebeke opereert.