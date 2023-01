Jurgen Mettepenningen windt er geen doekjes om, voor BK veldrijden in Lokeren: “Dit parcours is op maat van mijn jongens”

Jurgen Mettepenningen wond er woensdag na de verkenning van het BK-parcours in Lokeren geen doekjes om. “Eerst en vooral, een pluim naar de organisatie: dit is een prachtige omloop”, stelde hij. “En ten tweede ben ik heel tevreden met wat ik zag: het is een parcours op maat van mijn jongens Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.”

“Dit parcours is BK-waardig”, stak de teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal van wal op een persmoment in Waasmunster. “Het is een heel mooie omloop waarin alle facetten van een moderne cross zijn opgenomen. Een omloop die tot in de puntjes is afgewerkt, met aandacht voor detail, prachtig gewoon.”

Met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout heeft de manager twee favorieten in de rangen. “Ik ben tevreden met wat ik heb gezien”, stelde hij nog. “Deze omloop is op maat van mijn jongens. Er zullen een pak hoogtemeters overwonnen moeten worden. Er is geen ruimte voor recuperatie, met veel draaien en keren. Het zal nooit stilvallen. Dit is een eerlijk parcours, de renner met de beste conditie wint. Het parcours omvat techniek, interval en is voor renners die power in de benen hebben. Echt iets voor zowel Eli, als Michael. Ze starten gelijkwaardig en zijn allebei kopman. Ze maken allebei kans op de titel.”

Een derde favoriet is Laurens Sweeck. “Het zal tussen die drie namen gaan”, maakt de manager zich sterk. “Misschien zullen nog een paar andere jongens meerijden tot halfweg cross, maar eens in de finale vermoed ik dat enkel Eli, Michael en Laurens strijd zullen leveren.”

Mettepenningen geeft z’n renners wel een streepje voor op Sweeck. “Laurens is in mijn ogen een pure zandspecialist. Ik zie weinig stukken op deze omloop waar hij Michael of Eli uit het wiel kan rijden. Neen, dit is een omloop voor ons, we gaan voor mekaar knokken, als ploeg samen winnen of verliezen, maar ik zie ons toch eerder neigen naar winnen. Dat zou anders zijn, moest het BK in Koksijde of over een andere zandomloop gaan, maar op dit parcours zijn wij in het voordeel.”

© BELGA

Eli Iserbyt ziet Vanthourenhout in topvorm: “Beste conditie in zijn hele carrière”

Eli Iserbyt lijkt net op de tijd de goede vorm opnieuw te pakken te hebben, na weken van miserie. Winst in Baal, een derde plaats in Herentals, een vierde in Koksijde en een tweede stek in Gullegem. Na maanden van miserie heeft de West-Vlaming z’n rugprobleem eindelijk onder controle en kan hij opnieuw voluit crossen.

Dus start Iserbyt op gelijke voet met Pauwels Sauzen-Bingoal-ploegmaat Michael Vanthourenhout op het BK van zondag in Lokeren. “We gaan vrijdagavond nog afspraken maken”, aldus teammanager Jurgen Mettepenningen. “Maar Eli en Michael zijn gelijkwaardig. De conditie van de dag zal bepalen wie wint. Ik denk dat we een mooie strijd zullen zien op een parcours dat mijn twee kopmannen perfect ligt.”

Vanthourenhout stelde dat Iserbyt misschien wel iets meer in het voordeel is in Lokeren. Zelf denkt de West-Vlaming dat niet. “Michael verkeert in topconditie, de beste conditie in zijn hele carrière. Hij is zeker niet in het nadeel op dit parcours, het ligt ons beiden. Misschien de bochten wat meer in mijn voordeel, maar anderzijds: het schuift wel hard, dus dat is dan weer zijn ding”, grapte Iserbyt. “Ik kijk alleszins uit naar de strijd, ik voel me goed.”

Net zoals z’n patron noemde Iserbyt het een mooi parcours. “Vooraf stelde ik me vragen”, gaf hij toe. “Zou dit wel BK-waardig zijn, maar de wijzigingen (ten opzichte van de Rapencross, red) zijn ten goede gebeurd. Het is een mooi parcours, heel evenwichtig opgebouwd. Je hebt een beklimming in het begin van de omloop, halfweg en nog eens op het eind. Die opeenvolging van klimmetjes zal zich laten voelen. Michael heeft tijdens de verkenning eens een rondje vol doorgereden, ik had het wel lastig in z’n wiel”, lachte hij.

© BELGA

Vanthourenhout schuift favorietenrol door: “Parcours iets meer in voordeel van Iserbyt”

De verkenning in Lokeren stemde niet alleen teammanager Jurgen Mettepenningen tevreden, ook Michael Vanthourenhout was blij met wat hij had gezien. “In grote lijnen is dit hetzelfde parcours als de Rapencross, maar er is wel een en ander veranderd. Het is nu echt een volwaardig BK-parcours. Tegen zondag zal het ook niet veel meer veranderen. De regen zal misschien nog z’n rol spelen, maar de omloop zal grotendeels berijdbaar blijven, daar maak ik me geen zorgen over.”

Teammanager Mettepenningen noemde het parcours op maat van zowel Iserbyt, als Vanthourenhout. “Nou, het neigt tot iets meer in het voordeel van Eli”, vond de Europese kampioen. “Het bevat echt wel veel bochten, vaak korte bochten waarbij je telkens uit stilstand moet vertrekken. Dat is toch typisch iets voor Eli, maar goed, ik ben ook tevreden met wat ik gezien heb.”

Wout van Aert start zondag niet. “En natuurlijk is dat een gouden kans voor ons”, beaamt de West-Vlaming. “In mijn opbouw naar dit BK heb ik daar rekening mee gehouden. Zonder hem maak ik wel kans om te winnen, dus heb ik bijvoorbeeld Koksijde en Herentals geschrapt. In het klassement van de X2O Badkamers Trofee kon ik toch niet veel meer extra winnen of verliezen.”