Greta Thunberg komt naar “bruinkooldorp” in Duitsland

De vooraanstaande klimaatactiviste Greta Thunberg is van plan naar het “bruinkooldorp” Lützerath te komen. Volgens informatie van het Duitse persagentschap DPA zal ze zaterdag vanaf 12 uur deelnemen aan de demonstratie tegen de ontruiming van het door klimaatactivisten bezette dorp in het Rijnlands bruinkoolgebied.

Thunberg reisde in september 2021 al naar Lützerath om er te demonstreren tegen steenkoolwinning en voor de naleving van de klimaatdoelstellingen om onder 1,5 graden opwarming te blijven.

Klimaatactivisten protesteren ondertussen in tal van Duitse steden tegen de ontruiming. Volgens de klimaatbeweging Fridays for Future staat er donderdag een groot protest gepland in München en vrijdag in Hamburg. Zaterdag reizen mensen uit meer dan 50 plaatsen naar Lützerath.

In Lützerath zelf is de politie vandaag/woensdag begonnen met de ontruiming van het bezette dorp. De Europese energiegigant RWE is van plan Lützerath, niet ver van de Belgische grens, te slopen om er verder bruinkool te delven. De bewoners zijn al lang vertrokken, maar klimaatactivisten hebben er twee jaar lang geprotesteerd en gebouwen en huizen bezet.