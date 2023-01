Veertiger breekt binnen in personeelsruimtes van warenhuizen en steelt geld en tabak: 24 maanden geëist

De veertien diefstallen die aan het dossier gelinkt werden, dateren van tussen 2020 en 2022. “Gisteren zijn er weer vier nieuwe dossiers binnengekomen”, zo zuchtte de Tongerse procureur. Volgens de aanklager handelt de veertiger steeds met dezelfde modus operandi. Zo zou hij winkels van Colruyt, Spar, Action, Bristol en Delhaize binnenwandelen en proberen binnen te lopen in de personeelsruimtes.

“Daar steelt hij dan persoonlijke spullen en geld. Bijvoorbeeld uit lockers. In de Spar ging hij ervandoor met 2.500 euro, een pot met muntstukken en 20 fardes sigaretten”, zo stelde de aanklager. De man zou het gestolen geld en de tabak onder zijn kleren en in zijn boxershort verstopt hebben om zo de winkel onopgemerkt terug buiten te lopen.

Na zijn arrestatie, werd de man op camerabeelden herkend door de politie en een winkeldetective. De Colruyt Group stelde zich alvast voor een schadevergoeding van 5.267 euro voor verschillende diefstallen samen. De aanklager vraagt een effectieve celstraf van 24 maanden en een geldboete van 1.600 euro.

Gokproblemen

De advocaat van de man bekend een groot aantal feiten, maar ontkent dat zijn cliënt op 22 oktober 2022 in de Spar een diefstal heeft gepleegd. “Het is ongeloofwaardig dat op een drukke zaterdag niemand van de klanten heeft gezien dat hij met een schroevendraaier een deur probeerde te openen. Vervolgens zou hij 20 fardes en een pot met muntstukken in zijn broek gestopt hebben? Dat is onmogelijk.”

De raadsman vraagt de rechter om een milde straf met uitstel of een werkstraf. “Hij is een vaste klant, maar hij had zich herpakt. Tot hij in een echtscheiding belandde en buitengezet werd door zijn vrouw. Hij sliep in zijn auto en kwam opnieuw in een negatieve spiraal terecht. Hij heeft gokproblemen en ik vraag om hem vaste voorwaarden op te leggen zodat hij zich kan laten begeleiden.”

Vonnis volgt op 8 februari.