Bromfietser aangereden op rotonde in Maaseik

In de Koning Albertlaan in Maaseik is dinsdag rond 17 uur een 17-jarige bromfietser aangereden. Op de rotonde werd de bromfietser geraakt door een voertuig dat afsloeg richting Neeroeteren.

In de Ophovenstraat in Maaseik heeft de bestuurder van een Nederlands voertuig vluchtmisdrijf gepleegd nadat die tegen de voorganger botste. Een automobilist (57) moest rond 17.45 uur remmen om een voetganger te laten oversteken op het zebrapad. De politie probeert de gevluchte bestuurder op te sporen.

maw