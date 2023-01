Vormelingen verrassen rusthuisbewoners Heilige Catharina met zelfgemaakte kaartjes

Zonhoven

Hoog bezoek afgelopen weekend in het woonzorgcentrum Heilige Catharina in Zonhoven: op vraag van priester Wim Simons gingen de Vormelingen daar samen op bezoek. Ze knutselden voor de bewoners een persoonlijk nieuwjaarskaartje met een eigen boodschap erop. Zo schittert er nu in elke kamer een kunstzinnig kaartje en begonnen alle bewoners het jaar met jeugdig bezoek. Nadien trokken de vormelingen nog naar de kerk om aan de uitgang het klassieke Driekoningenlied over ‘een oude hoed’ aan te heffen. Het ingezamelde geld gaan ze niet gebruiken voor een nieuwe hoed, maar wel om een goed doel te steunen. (toro)