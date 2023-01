De Böschuule openen carnavalsseizoen met muzikale zitting

Voeren

De Böschuule van Teuven hebben in Voeren de carnavalsdraad weer opgepikt na de coronapandemie. In een afgeladen vol Dorpshuis gingen de feestneuzen uit de bol op een leuke zitting met alle carnavalsingrediënten.

Op het programma stonden Sven Ohne Girls, Frans Theunisz en De Knöppele. Uiteraard stalen de eigen dansmarietjes ook de show en werden de acts van de Böschuule en de dames gul onthaald door het publiek. Gans Teuven Bakt was een van de leuke nummers die de handen van de Teuvenaars en de andere feestneuzen op elkaar kregen. Prins Guus en prinses Jolien - die ziek afwezig was en de zitting volgde via livestream - mochten de scepter doorgeven. Hoogtepunt van de avond werd dan ook de installatie van het nieuwe prinsenpaar: prinses Diana Alleleyn en prins Corne Van der Vaart. (nm)