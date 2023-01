Nieuw warmterecord in oceanen in 2022 volgens wetenschappers

“De oceanen blijven wereldwijd opwarmen”, zo besluiten de auteurs in een artikel dat in het blad ‘Advances in atmospheric sciences’ verscheen. “De onverbiddelijke stijging van de temperaturen van de oceanen is het onvermijdelijke resultaat van een energetisch onevenwicht van de Aarde, dat in de eerste plaats verband houdt met een toenemende concentratie van broeikasgassen”, schrijven de 24 vorsers van onder meer Amerikaanse, Chinese en Italiaanse universiteiten.

De oceanen absorberen ruim 90 procent van de overmatige warmte van de broeikasgassen die door menselijke activiteit worden uitgestoten. “De tendens naar wereldwijde opwarming is zo regelmatig en robuust dat elk jaar records worden gevestigd”, benadrukken de wetenschappers.

Stijging zoutgehalte

De opwarming van de oceanen gaat gepaard met een stijging van het zoutgehalte. “De opwarming van de aarde zet zich voort en manifesteert zich in de recordwarmte van de oceanen maar ook in extremen in termen van zoutgehalte”, zei Lijing Cheng, de hoofdauteur van de studie. “De zoute zones worden steeds zouter”, legde hij uit.

“De oceanen absorberen het grootste deel van de warmte veroorzaakt door de CO2-uitstoot van de mens”, aldus Michael Mann, hoogleraar aan de universiteit van Pennsylvania en medeauteur. “Deze opwarming zal blijven duren totdat we koolstofneutraliteit bereiken en we zullen dus warmterecords blijven breken in de oceanen.”