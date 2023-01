Dertiger met leefloon steelt snoep voor kinderen: 12 maanden met uitstel geëist

Het dossier van de dertiger kwam bij de procureur terecht naar aanleiding van een diefstal op 7 december vorig jaar. Toen bleek dat de man het wel vaker waagde om spullen te stelen. Er werden in totaal vier dossiers naar voren geschoven waarin de man verdacht werd van diefstallen.

De laatste diefstal pleegde hij volgens de procureur in het Aldi-filiaal in Oudsbergen. “Hij liet zijn kinderen buiten aan de winkel staat, ging opnieuw binnen en heeft snoep gestolen. Toen hij tegengehouden werd, heeft hij geweld gebruikt ten aanzien van de winkelbediende. Hij kon wel tegengehouden worden door de politie.” De man zou verklaard hebben dat hij door zijn leefloon niet het geld had om snoep te kopen voor zijn kinderen.

Offerblok

Verder werd hij door een DNA-match op een tang ook gelinkt aan een diefstal met braak in de kerk van Wiemesmeer (Zutendaal). Daar werd een offerblok opengebroken. Zelf ontkende de man die feiten en verklaarde hij dat die tang eerder van hem gestolen werd. De procureur vindt dit echter ongeloofwaardig.

Tot slot zou de man ook achter diefstallen bij een kruidenierswinkel en de Colruyt in Winterslag zitten. Daar ging hij ervandoor met een fles whisky en vlees. De procureur eist een celstraf van twaalf maanden met uitstel onder voorwaarden. “Hij heeft een heel strafregister, maar we merken dat het beter gaat als hij onder voorwaarden staat”, klonk het.

Overleven

Zijn advocaat gaf alle feiten toe, buiten de inbraak in de kerk. “Hij pleegde die diefstallen om te kunnen overleven. Ik vraag ook om hem te veroordelen tot het naleven van probatievoorwaarden. Hij heeft al eens in de gevangenis gezeten en hij is er slechter uitgekomen dan dat hij erin is gegaan.”

Vonnis 8 februari.