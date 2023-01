Standhouders van Tongerse antiekmarkt krijgen gratis ontbijtje van de stad

Tongeren

Zondagochtend bood de stad Tongeren een gratis ontbijtje aan voor alle standhouders van de antiekmarkt. “We hebben 200 zakjes voorzien met een croissant, een chocokoek en twee belegde sandwiches van bij een Tongerse bakker, want met dit weer is niet iedereen present”, zegt marktleider Natascha Verjans. “Daarnaast schenken we ook twee bonnetjes voor een gratis koffie in de Eburonenhal.”

“Dit is een bedankje voor hun wekelijkse inzet in weer en wind”, zegt economieschepen Krijn Henrotte. “We hopen op een goed jaar, want de antiekmarkt blijft een belangrijke troef voor Tongeren.” Standhouder Mario was blij met de geste: “Voor mij is het een hobby. Je komt onder de mensen en je kan straffe kal vertellen.”(diro)