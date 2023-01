Rina is al 54 jaar vrijwilliger bij Wiegwijs: “Al duizenden Riemstenaartjes gewogen en gemeten”

Riemst

“In de volksmond hebben we het nog steeds over het Kinderheil, ook al is die naam al lang niet meer in gebruik”, zo vertelde schepen Anja Slangen (cd&v) tijdens de feestvergadering van de vrijwilligers van Wiegwijs op dinsdag 10 januari. “Wat aanvankelijk startte onder de vleugels van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn en later Kind en Gezin werd, heet nu officieel Wiegwijs.”

Samen met burgemeester Mark Vos en enkele collega-schepenen kwam de schepen van gezin haar dankbaarheid uiten aan de huidige twaalf vrijwilligsters die zich al jaren inzetten voor de Riemstse gezinnen. “Lieve, Mimi en Mia zijn al 27 jaar actief, Jeannine 28 jaar, Eveline al 38 jaar en Myriam 42 jaar. Maar Rina Vossen (derde van rechts op de foto) spant de kroon met 54 jaar trouwe dienst. “Ongelooflijk”, besloot de schepen.

Voorzitster Myriam Vossen-Box sloot zich aan bij de woorden van dank en lof en schetste naast de lokale geschiedenis van het Kinderheil - die startte in Val-Meer in 1946 - ook de persoonlijke inbreng van ouderdomsdeken Rina. “Sinds 1969 is ze steeds trouw op post”, aldus Myriam. “Ze begon in Val-Meer, verhuisde mee naar Villa Neven in Riemst-centrum en later naar het vroegere gemeentehuis van Vroenhoven om uiteindelijk in het Huis van het Kind in Herderen te belanden. Na 54 jaar staat ze nog steeds in voor de ontvangst van de ouders, het wegen en meten van de kinderen en zelfs het opruimen van de lokalen na iedere raadpleging.”

Rina zelf bleef bescheiden onder alle eerbetuigingen en kon bij benadering niet zeggen hoeveel Riemstse kinderen ze in al die jaren ‘onder handen’ had gehad. “Als je rekent op zo’n 130 geboorten per jaar, dan kom je al gauw aan 7.000 baby’s. Misschien zijn het er zelfs veel meer” lachte ze met een knipoog naar burgemeester Vos, die in 1969 een van haar allereerste ‘klantjes’ was. (eva)