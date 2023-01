M&M’s lanceert speciale verpakking die volledig in het teken van inclusiviteit staat

Trouwe snoepers zullen het misschien al gemerkt hebben, maar de M&M’s zijn in een nieuw jasje gestoken. Een vrouwelijk jasje, want “om de status quo te keren” staan er nu enkel vrouwelijke snoepjes op de verpakking. En dat is niet het enige bijzondere aan de speciale editie.

Een bruine, een groene en een paarse M&M schitteren op de nieuwe verpakking, al moet je als consument aanvankelijk tweemaal kijken. Op het eerste gezicht lijkt het namelijk alsof er een drukfout is gebeurd waardoor de personages ondersteboven afgebeeld staan, maar daar is een goede reden voor.

Met als slogan Supporting women, flipping the status quo wil moederbedrijf Mars de genderrollen in de maatschappij (letterlijk en figuurlijk) omdraaien. In plaats van enkel mannen, werden er daarom enkel vrouwen afgebeeld op de zakjes M&M’s.

“Vrouwen over de hele wereld geven een andere draai aan succes en geluk door de status quo uit te dagen, dus we zijn door het dolle heen om hen te erkennen en in de bloemetjes te zetten. En wie kan ons daar beter mee helpen dan onze spokescandies Green, Brown en Purple?”, aldus Gabrielle Wesley van Mars Wrigley. Per verkochte verpakking gaat er ook 1 dollar naar vrouwvriendelijke organisaties.

De actie kadert in een bredere poging van Mars om M&M’s als merk inclusiever te maken.