Eivolle kerk in Herderen geniet van 34ste nieuwjaarsconcert van KH Sint-Jan

Riemst

Voor een eivolle Sint-Jan-de-Doperkerk in Herderen bracht de Koninklijke harmonie Sint-Jan zondag 8 januari haar 34ste nieuwjaarsconcert. Na twee jaar coronaonderbreking mocht het weer.

Naar goede gewoonte hanteerde Wilfried Theunissen het dirigeerstokje, Jaak Nijs praatte voor het eerst het concert professioneel aan mekaar. Sint-Jan bracht een gevarieerde en hoogstaande uitvoering, met een geslaagde combi van oude en moderne componisten. Zo werd er begonnen werd met Majestic Entrance van Bilzenaar Bert Appermont en afgesloten met de Radetzky Mars van Johann Strauss. Tussendoor toonde ook de jeugdharmonie onder leiding van Leen Janssen haar kunnen met onder meer Dance Monkey, Eye of the Tiger en Mamma Mia. Het nieuwjaarsconcert was alvast een prachtig begin van een feestjaar waarin de harmonie 125 kaarsjes mag uitblazen. (eva)