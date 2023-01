Tieners gezocht voor nieuwe tienerraad

“De tienerraad is er voor iedereen: voor de tieners die eerder stil zijn, voor tieners die graag praten, voor ernstige tieners of prettig gestoorde tieners”, vertelt diensthoofd Sonja Doomen. “De tienerraad is het middel om de mening van de tieners in Heers te kennen en te weten te komen wat hen bezighoudt. De eerste stap is wellicht de moeilijkste, maar dan pas weet je of de tienerraad iets voor jou is. Op zaterdag 14 januari vergaderen we voor de eerste keer van 9.30 uur tot 11.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wij beloven dat het een gezellig, maar zeker ook productief overleg wordt. Alles gebeurt in een losse en ongedwongen sfeer.”

Inschrijven kan nog via e-mail (welzijn@heers.be) en via sms of Whatsapp (0468/15.13.37 en 0473/30.14.39). (frmi)