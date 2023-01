Koninklijke fanfare Sint-Cecilia Kanne trapt jubileumjaar af met nieuwjaarsconcert

Riemst

Een volle Sint-Hubertuskerk was zondag 8 januari getuige van een prachtig nieuwjaarsconcert van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia, die dit jaar haar 175ste verjaardag viert. Met heel wat jonge muzikanten heeft Sint-Cecilia de wind in de zeilen. Daarvan getuigden onder meer een tiental piepjonge trommelaars onder leiding van instructeur Pascal Delvoie, die het concert mochten openen, gevolgd door Bolero Contrast van de Drumband.

De jubilerende vereniging onder leiding van dirigent Harrie Wijenberg bracht vervolgens een hoogstaand gevarieerd concert met behoorlijk wat eigentijdse nummers zoals Feeling Good, You Raise Me Up, Someone Like You en Happy New Year, afgewisseld met traditionele marsmuziek en afsluitend met de Radetzki Mars. Halverwege het concert toonde de Drumband een staaltje van zijn kunnen met Celtic Parade. Aan het eind was iedereen het erover eens: Sint-Cecilia heeft haar jubileumjaar ingezet met een schitterend concert. (eva)