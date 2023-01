Waarom de UCI akkoord ging met een Worldtourlicentie van één jaar voor Team DSM

Volgens het team is er wel degelijk een licentie van drie jaar toegestaan, maar doordat hoofdsponsor DSM in een fusie zit gewikkeld, kon er geen bankwaarborg worden verleend voor 2024 en 2025. Dat komt omdat het Nederlandse bedrijf in een potentiële fusie zit met het Zwitserse Firmenech, dat in de smaakstoffen- en geursector de grootste firma is in zijn soort.

Pas na de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van DSM wordt in de tweede helft van januari duidelijk of het tot een fusiebedrijf komt. En pas daarna kan Spekenbrink en zijn ploeg aan de slag met de documenten die naar de hoofdzetel van de UCI worden opgestuurd.

Gaat de fusie door, dan kan het dat het shirt alsnog verandert. Indien de besprekingen toch nog afspringen, dan kan het dat een bedrijf als DSM met een omzet van 9,2 miljard in 2021 zelf nog beslist om door te gaan. Het huidige contract met de financiele structuur van Iwan Spekenbrink loopt nog tot einde volgend jaar.

Komt het tot een fusie, dan wordt de ploeg juridisch in Zwitserland ondergebracht. De potentiële veranderingen in het moederbedrijf DSM is ook een van de redenen waarom Spekenbrink het hield bij het truidesign van vorig jaar. Ook met fietsconstructeur Scott werd verlengd tot einde 2024. Er is dus geen vuiltje aan de lucht voor Harm Vanhoucke, Henri Vandenabeele, Romain Bardet & Co.