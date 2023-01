Jeugdkoor Kiliana trekt de straat op als Driekoningen om de kas te spekken

Pelt

Traditioneel trok het jeugdkoor Kiliana uit Lindelhoeven bij Driekoningen telkens de straat op om centjes bijeen te zingen om zo de kas te spekken, maar door corona kon dat twee jaar op rij niet doorgaan. Dit jaar gingen de kinderen eindelijk weer sterzingen.

“Ons koor investeerde in nieuwe kronen en trok in groepjes op pad om centjes voor de clubkas bijeen te zingen”, zegt Carine Van Gerven van Kiliana. “Van 5 tot 13 juli wil Kiliana in Gent deelnemen aan het koortreffen Europa Cantat Junior. De centen van Driekoningen worden daarvoor gebruikt.” Corona zette de kooractiviteiten ook op een lager pitje en Kiliana zag haar ledenaantal krimpen. “Wij zijn nog met 16 leden en zijn momenteel op zoek naar versterking. Nieuwe leden kunnen zich steeds melden op de koorrepetitie op zaterdag.” (path)