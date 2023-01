Geen straf voor topduivenmelker die voorzitter van duivenbond duwde: “Hij maakte de duiven zenuwachtig”

“De feiten speelden zich ironisch genoeg af in café In De Welkom in Kortemark”, stelde procureur Frank Demeester. Op 18 mei 2022 kreeg een duivenmelker het aan de stok met de voorzitter van de West-Vlaamse afdeling van de Koninklijke Belgische Duivenbond (KBDB). Na enkele verwijten over en weer zou K.P. het slachtoffer bij de keel gegrepen hebben. D.V. uit Gullegem viel door een duw van zijn stoel en kwam op zijn achterhoofd terecht. Het openbaar ministerie vroeg zich openlijk af of een dergelijke zaak wel voor de correctionele rechtbank moet belanden.

De verdediging legde uit dat de situatie tussen zijn cliënt en het slachtoffer al langer gespannen was. Zo vond V. dat de voormalige bestuursfunctie van P. bij De Vliegersclub Kortemark niet verenigbaar was met zijn zaakvoerderschap van enkele schoenenwinkels. “V. deed ook slag om slinger controles, waardoor de duiven zenuwachtig waren en geen prijs meer vlogen”, pleitte de verdediging. Volgens de advocaat van de beklaagde werden op Facebook ook regelmatig onterechte dopinginsinuaties geuit.

K.P. gaf toe dat hij een duw uitdeelde, waarna het slachtoffer volgens hem met veel komedie achterover viel. In die omstandigheden vroeg de verdediging de vrijspraak, of minstens opschorting van straf. “Ik ben schuldig aan van de laatste plaats naar de eerste plaats te gaan in de duivensport”, zei de beklaagde in zijn laatste woord. “Ik ben de meest gecontroleerde speler ooit en heb waarschijnlijk ook de meeste overwinningen gehaald.”