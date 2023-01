Zes nieuwe tonpraters maken hun debuut op buutteavond van De Heikieseters

Oudsbergen

De Heikieseters uit Mieve organiseerden zopas hun jaarlijkse buutteavond in ‘t Heem. “Na drie jaar kon het weer”, zegt Prins Kristof I blij. “2023 is ook een jubileumjaar voo ons, dan bestaan de Heikieseters vier keer elf jaar.”

Het traditionele tonpraten is de opener van het carnavalsseizoen. “Zes nieuwe tonpraters uit Belgisch en Nederlands Limburg gaan de buutton in voor de publieksprijs”, leggen BOL-lesgevers Roger Schepers en Erik Verheyen uit. Het resultaat van maanden oefenen leverde zes authentieke buuts op. Zo had Eddy Rochus het over zijn ‘klein Pietje’. Publiekslieveling Carola Vergoossen met het typetje ‘in de Euvergank’ of de vrouw in de overgang kwam als winnaar uit de bus. Zij won voor Hubert Gijsen met ‘neet te begriepe’, Frenske de buschauffeuur en het Mertwief, Josiane Vanderheyden, Marc Janssens, las Hasan de Marokkaan. (rdr)

© rdr

