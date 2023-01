Nieuwe witte schaatsoutfit en eindelijk sponsoring voor Belgische schaatsers: “Er staat Lotto op ons pak, dat is een goed teken”

Ondanks de hausse in het Belgische schaatsen zat de Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie op zwart zaad en was er te weinig budget om een aantal atleten naar internationale wedstrijden te sturen. Nu springt de Nationale Loterij in de bres. Dat betekent broodnodige centen voor verre verplaatsingen. En nieuwe witte schaatspakken met logo van de sponsor.

Begin dit seizoen raakte bekend dat de Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie te weinig middelen had om alle schaatsers die daarvoor in aanmerking kwamen, naar internationale toernooien te sturen. Daardoor moesten onder anderen de mixed relay-ploeg in het shorttrack en snelschaatsers Matthias Vosté en Sandrine Tas zelf hun trainingsstages en deelname aan ­Wereldbekerwedstrijden bekostigen. Zo kon het Belgische gemengde aflossing in het shorttrack half december enkel naar de Wereldbeker in Kazachstan afzakken dankzij crowdfunding en bijbaantjes van enkele atleten. Het team veroverde er zilver, hun beste resultaat ooit.

Corné Lepoeter, de voorzitter van de Schaatsfederatie, was midden oktober op zoek naar 200.000 tot 300.000 euro op jaarbasis, en een deel van dat sponsorbudget is nu gevonden: de Nationale Loterij heeft zich geëngageerd als nieuwe subsidiepartner. “Daar ben ik heel blij om”, zegt Lepoeter. “Samen met de ondersteuning van Sport Vlaanderen en het BOIC vormt dit een stabiele basis om voort te bouwen aan de toekomst. Uiteraard hebben we grotere wensen, maar hier kunnen we mee verder.”

Concreet betekent het partnership met de Nationale Loterij dat de schaatsbond Vosté en co. opnieuw financieel kan steunen. “Zij hebben afgelopen weekend al op kosten van de federatie deelgenomen aan het EK”, aldus Lepoeter. “De bedoeling is om op alle internationale kampioenschappen onze sterkste teams uit te zenden.”

Broer en zus Stijn en Hanne Desmet, vanaf komende vrijdag als medaillekandidaten actief op het EK shorttrack in Gdansk, waren woensdag nog niet op de hoogte van de nieuwe samenwerking met de Nationale Loterij. “De Belgische schaatsfederatie is bezig met sponsors te zoeken zodat ze onafhankelijker kan worden. Ik merkte dat we nu het logo van Lotto op ons nieuw pak hebben staan, maar we hebben daar verder niks van gehoord. Dat lijkt een goed teken”, reageerde Stijn Desmet verrast.

Dat nieuw Belgisch schaatspak is niet meer blauw (of geel zoals op de Winterspelen), maar wit met Belgische accenten. “Ik ben blij dat we iets anders hebben. Ik vind het wel mooi”, meent Hanne Desmet. “Het is altijd leuk om nieuwe dingen te krijgen en van outfit te wisselen.”

Nog extra budget op komst voor shorttrackers

Het budget van de Belgische shorttrackers kan na dit weekend bovendien nog een extra boost krijgen. De gemengde aflossing wordt op dit moment niet financieel ondersteund door Sport Vlaanderen en het BOIC omdat die twee overheidsinstanties eisen dat er eerst gescoord wordt op internationale kampioenschappen. Aangezien België in deze relatief nieuwe discipline nog nooit een EK of WK kon rijden, werd er ook geen geld voor vrijgemaakt. De Belgische mixed relay verzamelde dit seizoen echter al drie medailles op wereldbekers en trekt als eerste Europees land op de wereldranglijst naar haar eerste EK. Scoren in Gdansk staat allicht gelijk aan extra ondersteuning.