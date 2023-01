Ongeziene bijenzwerm palmt huis en kleerkast van Lummenaar Luc in: “Ik ben al mijn kleren kwijt”

Senegal

Van de ene dag op de andere veranderde de kleerkast van Luc Triekens in een bijenkast. Luc ruilde in 2017 zijn elektrozaak in voor een ecofarm in Senegal. Ook bijtjes zijn welkom op zijn boerderij, maar op een invasie van zijn kamer had hij niet gerekend. “Plots vloog hier een zwerm bijen binnen, ze waren net een wolk.”