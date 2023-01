Project in Tielt-Winge waarbij inwoners woning konden inruilen voor appartement ‘on hold’ gezet

Een project in Sint-Joris-Winge, deelgemeente van Tielt-Winge in Vlaams-Brabant, waarbij een aantal inwoners hun huidige woning konden inruilen voor een nieuwbouwappartement, is on hold gezet. Dat meldt burgemeester Rudi Beeken (Open VLD). Te weinig inwoners wilden meteen instappen in het project.

Het nieuwbouwproject zou op de plaats van het huidige gemeenschapscentrum De Maere komen in Sint-Joris-Winge. Dat gebouw, dat uit de jaren 70 dateert, was dringend aan vernieuwing toe. Een renovatie zou volgens het gemeentebestuur financieel slechter uitkomen dan het pand volledig tegen de grond gooien en er een nieuwbouwproject op plaatsen.

De omwonenden van De Maere konden mee instappen in het project door hun huidige woning in te ruilen voor een nieuwbouwappartement. Er waren geen enkele extra kosten aan de ruil verbonden. Bedoeling van de gemeente was om de mensen te stimuleren in de hoogte te gaan wonen, in plaats van in rijhuisjes met een lange tuin, wat nu veelal het geval is in de buurt.

Alhoewel er volgens Beeken initieel wel enthousiasme was getoond vanuit de buurt, komt het project allicht toch niet van de grond. “Het is niet dat er geen interesse was vanuit de bewoners”, zegt de burgemeester. “Maar er werd veel naar elkaar gekeken: als de ene buur het zou doen, zou de andere ook volgen. In de praktijk komt dat er op neer dat we het project helaas in de frigo moeten steken.”