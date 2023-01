Chelsea heeft topaanwinst beet: Portugees João Félix tekent contractverlenging bij Atlético, maar doet het seizoen uit in Londen

João Félix verlaat het Spaanse Atlético Madrid en trekt tot het einde van het seizoen naar Chelsea. De Portugees, die wel een contractverlenging tekende in de Spaanse hoofdstad, kwam enkele jaren geleden voor bijzonder veel geld over van Benfica, maar kon in Madrid nooit de verwachtingen inlossen. Bij Chelsea moet hij het scoringsprobleem van de Blues oplossen.

Wat al even in de lucht hing, is zopas officieel gemaakt. João Félix verlaat Atlético Madrid en trekt voor een half jaartje naar Chelsea. Chelsea zou een slordige tien miljoen euro betalen om de Portugees een half jaartje naar Londen te halen.

De troepen van Graham Potter hebben er zo een aanvallende optie bij. De Blues zijn aan een teleurstellend seizoen bezig en staan na zeventien speeldagen slechts op de tiende plek in de Engelse hoogste klasse. Chelsea kon dit seizoen ook nog maar twintig keer scoren. Aan Félix dus om dat probleem op te lossen.

“Het is een droom die uitkomt”, vertelde Félix op de clubkanalen. “Chelsea is een van de beste teams ter wereld en ik hoop het team te helpen hun doelen te bereiken, dus ik ben heel erg blij om hier te zijn en erg opgewonden om op Stamford Bridge te spelen.”

Contractverlenging

João Félix trekt dan wel naar Chelsea, maar dat wil niet zeggen dat ze bij Atlético niet meer in de Portugees geloven. Félix tekende in Madrid een contractverlenging tot 2027 en zal dus na dat half jaartje in Londen terugkeren naar Madrid.

De Portugese aanvaller staat sinds 2019 onder contract bij Atlético, dat een astronomisch bedrag van 126 miljoen neertelde om hem weg te plukken bij Benfica. Maar onder Diego Simeone kwam het talent van de Portugees slechts sporadisch tot uiting.