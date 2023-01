DAKAR. IJzersterke Loeb wint nu ook de tiende etappe, Al-Attiyah blijft leider

Sébastien Loeb en Fabian Lurquin (Hunter) hebben woensdag in de Dakar de tiende etappe bij de wagens gewonnen. Het is hun derde opeenvolgende zege, hun vierde van deze Dakar. In zijn carrière zit Loeb nu al aan twintig etappezeges in deze woestijnrally.

Mattias Ekström (Audi), de enige overgebleven Audi in wedstrijd, eindigde als tweede op 3:04. De derde plaats was voor Lucas Moraes (Toyota), die 5:22 moet prijsgeven aan Loeb, die in de stand derde blijft, maar de kloof met de Braziliaan verkleind heeft tot 15:49. Nasser Al-Attiyah (Toyota) eindigde als vierde en blijft autoritair leider.

Carlos Sainz (Audi) kwam woensdag niet meer aan de start van de Dakar. De drievoudige winnaar crashte dinsdag na 5 km waarna hij opgaf en met de helikopter naar het ziekenhuis gevlogen werd. Onderweg bedacht de Spanjaard zich, keerde hij terug naar zijn wagen waarna hij tot aan het bivak in Haradh reed. Bij nazicht van de Audi werd vastgesteld dat de schade onherstelbaar was. Na Peterhansel verdwijnt met Sainz de tweede Audi-rijder en kandidaat-eindwinnaar. Audi heeft met Ekström nog één rijder in koers. De Zweed stond dinsdagavond op een anonieme 27e plaats.

Op woensdag deed de Zweed wel mee voor de etappezege, maar uiteindelijk moet hij Sébastien Loeb laten voorgaan. De Fransman is, ondanks de pech van tijdens de eerste dagen, bezig aan een sterke Dakar. Loeb en Lurquin zijn vastberaden om in het klassement minstens nog één plaats op te schuiven. Al-Attiyah bijbenen lijkt onwaarschijnlijk. “We hebben een grote voorsprong. Ik hoop de wedstrijd uit te rijden en te winnen”, zei Al-Attiyah voor de start van de etappe. De Qatarees zal zich wellicht niet meer mengen in de strijd voor etappezeges en proberen de koers te controleren zoals hij op woensdag deed.

Pierre Lachaume en François Beguin (Optimus) blijven sterk presteren. Het duo eindigde op woensdag als tiende en zal in de stand wellicht nog progressie maken.

© REUTERS

Tweede etappezege voor Branch

Ross Branch (Hero) was woensdagvoormiddag in de Dakar de beste in de tiende etappe bij de motoren. Voor de Botswaan is het zijn tweede etappezege in deze Dakar. Adrien Van Beveren (Honda) eindigde op 21 seconden. De Zuid-Afrikaan Michael Docherty (Husqvarna) eindigde op een halve minuut. Kevin Benavides (KTM) eindigde als vierde en pakt in de stand de leiding over van Skyler Howes (Husqvarna) die als zeventiende finishte op 7:38 van etappewinnaar Ross Branch.

Op woensdag werd de eerste rit in het Empty Quarter gereden. Het werd een korte maar pittige etappe van 114 kilometer. Joan Barreda (Honda) moest na een val in de negende etappe opgeven. De Spanjaard werd naar het ziekenhuis gevlogen waar onderzoek uitwees dat hij een breuk in de tweede ruggenwervel had opgelopen. “Het is erg jammer om te moeten stoppen met de Dakar”, schreef de Spanjaard op Instagram. “We begonnen vandaag aan de etappe met het idee om de race naar onze hand te zetten. We zaten in een goede positie en hadden een goede kans op het podium. Maar de woestijn is onvergeeflijk. We hebben het geprobeerd.”

Ross Branch startte als 28e en reed van start tot finish aan de leiding. Uiteindelijk won hij de etappe met 21 seconden voorsprong op Adrien Van Beveren en een halve minuut op Michael Docherty. Kevin Benavides eindigde als vierde op 1 minuut van de etappewinnaar. De Argentijn was 6:38 sneller dan Skyler Howes en komt na tien etappes aan de leiding. De winnaar van 2021 heeft in de stand een bonus van 1:29 op Skyler Howes. Toby Price (KTM) is derde op 2:10.

De Belg Jérome Martiny (Husqvarna) eindigde als 41e op 29:10. In de stand schuift Martiny op naar de 34e plaats.