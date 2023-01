Eighties chic, (schijnbaar) doorschijnend en een vleugje drama: de opvallendste rodeloperlooks van de Golden Globes

Nadat we het een jaar zonder moesten stellen door commotie rond organisator Hollywood Foreign Press Association, zijn de Golden Globes anno 2023 terug van weggeweest. Als eerste grote Hollywoodevent van het jaar waren alle ogen deze nacht gericht op de prijsuitreiking voor de film- en televisie-industrie, waar sterren als Colin Farrell en Cate Blanchett met een award aan de haal gingen. Net daarvoor paradeerden de aanwezigen echter over de rode loper en dankzij hun spectaculaire outfits was dat al een feestje op zich. Wij selecteerden de meest bijzondere looks.